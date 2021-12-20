Источник: «Лейкерс» могут обменять Энтони Дэвиса

Аналитик НБА Джейсон Смит заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» может обменять Энтони Дэвиса.
«Я вижу, что эра Энтони Дэвиса в «Лейкерс» закончится его обменом. Это не работает, Леброн в конце своего пути, и Дэвис в конце своего пути. Так что теперь им нужно найти трёх парней, которые смогут прийти в команду и вместе выиграть чемпионат. Считаю, что нас ждёт перестройка в «Лейкерс», — приводит слова Смита Fadeaway World.
Напомним, недавно у баскетболиста диагностировали растяжение боковой внутренней связки левого колена. Сообщается, что период восстановления Дэвиса может составить как минимум четыре недели. Дэвис получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (92:110). Ещё в первом игровом отрезке Энтони повредил голеностоп, но после небольшой паузы смог вернуться на площадку.
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