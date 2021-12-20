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«Портленд» готов обменять всю команду, кроме одного игрока

«Портленд» готов обменять всю команду, кроме одного игрока
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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что «Портленд Трейл Блейзерс» готовы обменять любого игрока своей команды, кроме Дэмьена Лилларда.

«На этой неделе я разговаривал с одним из руководителей, который сказал мне, что все игроки до единого могут быть обменены, за исключением Дэмьена Лилларда», — приводит слова Уиндхорста NBA Central.

Лиллард в нынешнем сезоне набирает 23.2 очка, 4.2 подбора и 7.6 передачи в среднем за встречу. Разыгрывающий показывает худшую в карьере точность из-за дуги (31.7%). Кроме того, у Лилларда самый низкий показатель результативности за последние 7 сезонов.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась со счётом 102:90 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

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