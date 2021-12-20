Келли Убре высказался о Майкле Джордане в качестве владельца «Шарлотт»

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Келли Убре дал комментарий по поводу Майкла Джордана, который является владельцем команды.
«Джордан — величайший воин в плане спортивной борьбы. Поэтому всегда, когда он рядом, он подталкивает меня, он подталкивает нас как команду. Он часто говорит: «Да ладно, ты можешь сделать лучше». При этом он разговаривает с вами как игрок, как товарищ по команде, а не как босс или владелец», — приводит слова Убре портал Reddit.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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