«Партизан» усилился игроком Евролиги
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Французский тяжёлый форвард Матиас Лессор стал игроком сербского «Партизана», сообщает официальный сайт команды. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2021/2022.
Ранее французский баскетболист подписал контракт с тель-авивским «Маккаби» на два месяца. В конце ноября Лессор покинул израильский клуб.
Лессор провел в составе израильского клуба 5 матчей в Евролиге, набирая 12,0 очка и совершал 3,4 подбора в среднем за игру.
В прошлом сезоне 26-летний баскетболист выступал в составе «Монако». В 23 матчах победного сезона Еврокубка Матиас набирал 12,5 очка, 6,1 подбора и 1,2 блок-шота за 24,5 минуты.
Перед переходом в «Партизан» сообщалось, что Лессором интересуется сразу несколько команд Евролиги.
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