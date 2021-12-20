Шакил О'Нил отреагировал на возможный срыв сезона НБА

Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил рассказал о проблемах, с которыми может столкнуться НБА в случае срыва сезона из-за коронавируса



«В случае срыва сезона придется защищать бренд, защищать игры, защищать людей. Так что, надеюсь, ситуация не дойдёт до того момента, когда сезон придётся срывать. Потому что меня волнуют не игроки. Меня волнуют другие работники лиги. Люди на аренах, операторы, комментаторы. Во время пандемий и прочих непредвиденных ситуаций игрокам всё равно платят, а всем остальным — нет. Я больше беспокоюсь о других людях, чем о спортсменах», — приводит слова О'Нила Essentially Sports.



Напомним, вчера стало известно, что сразу в четырёх клубах НБА произошла вспышка коронавируса. По этой причине ближайшие матчи «Кливленд Кавальерс», «Филадельфии Сиксерс», «Орландо Мэджик» и «Бруклин Нетс» были перенесены.



Известно, что положительный тест на коронавирус сдали Джарретт Аллен, Эван Мобли, Айзек Окоро (все — «Кливленд Кавальерс»), Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж и Кайри Ирвинг (все — «Бруклин Нетс»), Джордж Ньянг, Андре Драммонд и Шейк Милтон (все — «Филадельфия Сиксерс»). Также сегодня был зафиксирован первый положительный тест на COVID-19 в «Атланте». В протокол попал лидер команды Трей Янг. Пять игроков «Мэджик» на данный момент находятся в антиковидном протоколе. Это Мо Бамба, Терренс Росс, Ар Джей Хэмптон, Мориц Вагнер и Игнас Браздейкис.