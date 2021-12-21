Определены игроки недели в НБА

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс и форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум были признаны игроками недели в НБА.
Карл-Энтони Таунс вместе с «Миннесотой Тимбервулвз» выиграл три матча из трёх на минувшей неделе. В этих встречах центровой набирал в среднем 28,0 очка, совершал 7,0 подбора и отдавал 4,5 передачи.
Джейсон Тейтум, как и Таунс, сыграл в трёх встречах на минувшей неделе. «Бостон» одержал три победы в этих матчах. В этих встречах форвард «Селтикс» набирал в среднем 31,3 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 4,0 передачи.
«Миннесота Тимбервулвз» с 15 победами и 15 поражениями занимает восьмую строчку в турниной таблице Западной конференции. «Бостон Селтикс» с 15 победами и 15 поражениями занимает седьмую позицию на Востоке.
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