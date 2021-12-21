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«Голден Стэйт» легко обыграл «Сакраменто», «Сан-Антонио» разгромил «Клипперс»

«Голден Стэйт» легко обыграл «Сакраменто», «Сан-Антонио» разгромил «Клипперс»
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На стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Хозяева победили со счётом 113:98.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2021, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 98
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Ли - 18, Грин - 16, Портер - 12, Пэйтон II - 12, Игуодала - 10, Тоскано-Андерсон - 6, Бьелица - 4, Кьоцца - 3, Куминга - 2, Даутин, Луни, Муди, Пул, Томпсон, Уайзмен, Уиггинс
Сакраменто Кингз: Халибёртон - 24, Барнс - 19, Хилд - 18, Мету - 16, Томпсон - 10, Харклесс - 7, Робинсон - 2, Рэмси - 2, Багли III, Вудард, Джонс, Дэвис, Кета, Кинг, Лень, Митчелл, Фокс, Холмс

Стефен Карри из «Голден Стэйт» набрал 30 очков. У Тайриса Халибёртона из «Сакраменто» 24 очка.

В другом сегодняшнем матче на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити (США) «Юта Джаз» принимала «Шарлотт Хорнетс». Здесь также победили хозяева – 112:102.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2021, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
112 : 102
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Юта Джаз: Богданович - 23, Гобер - 23, Митчелл - 21, Конли - 14, Кларксон - 11, Инглс - 6, Уайтсайд - 6, Гэй - 5, О'Нил - 3, Азубуике, Батлер, Они, Пэскелл, Фиттс, Форрест, Хьюз
Шарлотт Хорнетс: Болл - 21, Бриджес - 21, Розир - 20, Макдэниелс - 14, Вашингтон - 6, Ричардс - 6, Убре - 5, Пламли - 4, Смит - 3, Букнайт - 2, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Мартин, Тор, Хэйворд

По 23 очка в составе «Юты» набрали Руди Гобер и Боян Богданович. Майлс Бриджес и Ламело Болл из «Хорнетс» — наиболее результативные игроки своей команды, у обоих в активе по 21 очку.

Заключительным матчем игрового дня была встреча «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сан-Антонио Спёрс» в Лос-Анджелесе (США). Гости победили – 116:92.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2021, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
92 : 116
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Зубац - 12, Мэнн - 11, Джексон - 10, Бледсо - 9, Бостон - 8, Кеннард - 5, Уинслоу - 5, Ибака - 4, Батюм - 3, Джонсон, Коффи, Леонард, Моррис, Престон, Скрабб, Хартенштайн
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 24, Пёлтль - 17, Макдермотт - 16, Уайт - 15, Джонсон - 12, Форбс - 10, Ландейл - 8, Васселл - 6, Уокер - 6, Бэйтс-Диоп - 2, Джонс, Кейкок, Коллинс, Ойбанкс, Примо, Уискэмп, Янг

Пол Джордж из «Клипперс» набрал 25 очков. 24 очка у игрока «Спёрс» Деджанте Мюррея.

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