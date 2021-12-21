«Голден Стэйт» легко обыграл «Сакраменто», «Сан-Антонио» разгромил «Клипперс»

На стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Хозяева победили со счётом 113:98.

Стефен Карри из «Голден Стэйт» набрал 30 очков. У Тайриса Халибёртона из «Сакраменто» 24 очка.

В другом сегодняшнем матче на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити (США) «Юта Джаз» принимала «Шарлотт Хорнетс». Здесь также победили хозяева – 112:102.

По 23 очка в составе «Юты» набрали Руди Гобер и Боян Богданович. Майлс Бриджес и Ламело Болл из «Хорнетс» — наиболее результативные игроки своей команды, у обоих в активе по 21 очку.

Заключительным матчем игрового дня была встреча «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сан-Антонио Спёрс» в Лос-Анджелесе (США). Гости победили – 116:92.

Пол Джордж из «Клипперс» набрал 25 очков. 24 очка у игрока «Спёрс» Деджанте Мюррея.