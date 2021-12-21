Джоэл Эмбиид установил рекорд XXI века в НБА

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 41 очко, 10 подборов, 5 передач и 4 блок-шота в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (108:103). Эмбиид установил рекорд XXI века в НБА по количеству матчей со статистикой 40-10-5-4. За всю историю НБА данную статистическую линию большее количество раз покорял только Карим Абдул Джаббар

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После 31 матча регулярного чемпионата «Филадельфия» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 16 побед при 15 поражениях. Лидером конференции является «Бруклин Нетс» — 21 победа, 9 поражений. В Западной конференции главенствуют «Финикс Санз», которые одержали 24 победы и потерпели всего 5 поражений.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт с «Атлантой Хоукс» 24 декабря в 03:00 по мск.