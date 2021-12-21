Демар Дерозан назвал 4 величайших игроков в истории НБА. Леброна Джеймса нет в списке

Защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан составил список из 4 величайших игроков НБА за всю историю лиги. В него вошли: Майкл Джордан, Шакил О'Нил, Мэджик Джонсон и Коби Брайант. Примечательно, что среди прочих нет нынешнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Напомним, вчера, 20 декабря, «Чикаго» дома провёл игру с «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 115:110. Самым результативным игроком у «Чикаго» стал как раз Демар Дерозан, набравший 38 очков. Лучше всех у «Лейкерс» выступил Леброн Джеймс, у него 31 очко и 14 подборов.
Сегодня ночью «Чикаго» одержал ещё одну домашнюю победу — в игре с «Хьюстон Рокетс» (133:118). На данный момент команда идёт на втором месте в Восточной конференции, имея в своём активе 19 побед и 10 поражений.
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