Евролига впервые в сезоне перенесла матч из-за коронавируса
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Предстоящий матч Евролиги между «Олимпией Милан» и «Жальгирисом» перенесён в связи со вспышкой коронавируса в итальянской команде, сообщает Eurosport.
Сразу шесть членов команды сдали положительный анализ на COVID-19. Среди них 4 игрока и 2 члена тренерского штаба.
После 16 туров Евролиги «Олимпия Милан» занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 10 побед и 6 поражений. Литовский «Жальгирис» с 3 победами и 13 поражениями замыкает таблицу. Лидером соревнований на данный момент является испанская Барселона, которая за 16 игр потерпела лишь 2 поражения.
Напомним, в чемпионате принимают участие три российских клуба — УНИКС, ЦСКА и «Зенит». Примечательно, что все три коллектива имеют по 10 побед и по 6 поражений.
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