«Майами» разгромил «Индиану», «Даллас» одолел «Миннесоту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Майами (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» команда «Майами Хит» принимала «Индиану Пэйсерс». Победу в нём одержал «Майами» со счётом 125:96. Самый результативный игрок матча – защитник «Майами Хит» Тайлер Хироу с 26 очками.

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» на домашней площадке «Мэдисон Сквер Гарден» выиграл со счётом 105:91 у «Детройт Пистонс». В команде «Нью-Йорка» отличились сделавшие дабл-даблы Митчелл Робинсон (17 очков, 14 подборов) и Джулиус Рэндл (21 очко, 11 подборов). Самым результативным в «Никс» стал защитник Эван Фурнье, набравший 22 очка.

В другом матче «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 111:97.

Встреча прошла на площадке «Смути Кинг-центр» (Нью-Орлеан, США). Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм (28 очков). Литовец Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл – 10 очков и 16 подборов. В «Портленде» отличился Дэмьен Лиллард, у него 39 очков.

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 114:102. Самым результативным в команде гостей стал Карл-Энтони Таунс, у него дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов. Его одноклубник Д'Анджело Расселл также оформил дабл-дабл (14 очков, 12 передач). У победителей яркой игрой отличился Джейлен Брансон (28 очков).