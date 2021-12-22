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«Майами» разгромил «Индиану», «Даллас» одолел «Миннесоту»

«Майами» разгромил «Индиану», «Даллас» одолел «Миннесоту»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Майами (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» команда «Майами Хит» принимала «Индиану Пэйсерс». Победу в нём одержал «Майами» со счётом 125:96. Самый результативный игрок матча – защитник «Майами Хит» Тайлер Хироу с 26 очками.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2021, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
125 : 96
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Робинсон - 26, Хироу - 26, Страс - 18, Окпала - 16, Винсент - 13, Лоури - 8, Юртсевен - 8, Дедмон - 5, Хаслем - 3, Гарретт - 2, Адебайо, Батлер, Мартин, Моррис, Оладипо, Такер
Индиана Пэйсерс: Дуарте - 17, ЛеВерт - 17, Бриссетт - 14, Сабонис - 12, Тёрнер - 9, Холидэй - 7, Джексон - 6, Крэйг - 5, Битадзе - 2, Лэмб - 2, Мартин - 2, Уонамэйкер - 2, Брогдон - 1, Taylor, Вашингтон, Макконнелл, Уоррен

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» на домашней площадке «Мэдисон Сквер Гарден» выиграл со счётом 105:91 у «Детройт Пистонс». В команде «Нью-Йорка» отличились сделавшие дабл-даблы Митчелл Робинсон (17 очков, 14 подборов) и Джулиус Рэндл (21 очко, 11 подборов). Самым результативным в «Никс» стал защитник Эван Фурнье, набравший 22 очка.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2021, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 91
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Фурнье - 22, Рэндл - 21, Уокер - 21, Робинсон - 17, Гибсон - 9, Бёркс - 8, Селден - 5, Ноэль - 2, Hall, Барретт, Гримс, Дотсон, Куикли, Макбрайд, Муни, Нокс, Роуз, Саманич, Симс, Топпин
Детройт Пистонс: Ли - 16, Бей - 15, Джозеф - 15, Лайлз - 13, Диалло - 10, Стюарт - 9, Каннингем - 7, Джексон - 3, Макгрудер - 3, Гарза, Грант, Джексон, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит, Хейз

В другом матче «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 111:97.
Встреча прошла на площадке «Смути Кинг-центр» (Нью-Орлеан, США). Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм (28 очков). Литовец Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл – 10 очков и 16 подборов. В «Портленде» отличился Дэмьен Лиллард, у него 39 очков.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2021, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
111 : 97
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 28, Александер-Уолкер - 27, Харт - 20, Эрнангомес - 13, Валанчюнас - 10, Грэм - 10, Джонс - 3, Альварадо, Кларк, Лозада, Льюис, Маршалл, Мёрфи, Саторански, Темпл, Уильямсон, Харпер, Хэйс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 39, Нуркич - 17, Пауэлл - 16, Нэнс - 10, Ковингтон - 7, Маклемор - 6, Саймонс - 2, Блевинс, Браун, Зеллер, Литтл, Макколлум, Смит, Снелл, Уотфорд, Эллеби

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 114:102. Самым результативным в команде гостей стал Карл-Энтони Таунс, у него дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов. Его одноклубник Д'Анджело Расселл также оформил дабл-дабл (14 очков, 12 передач). У победителей яркой игрой отличился Джейлен Брансон (28 очков).

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2021, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Брансон - 28, Финни-Смит - 19, Пауэлл - 15, Браун - 12, Марьянович - 10, Бёрк - 8, Пинсон - 7, Крисс - 6, Нтиликина - 5, Браун - 4, Баллок, Грин, Дончич, Клебер , Коли-Стайн, Маклафлин, Оморуи, Порзингис, Хардуэй-младший
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 26, Бисли - 22, Расселл - 14, Макдэниелс - 11, Рид - 11, Ноуэлл - 8, Маклафлин - 4, Лейман - 3, Найт - 3, Беверли, Больмаро, Вандербилт, Окоги, Принс, Райт, Сильва, Такер, Эдвардс
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