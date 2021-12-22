«Финикс» на выезде разгромил «Лейкерс», нанеся им 3-е поражение кряду

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 108:90, тем самым «Лейкерс» потерпели третье поражение кряду.



Наибольший вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 24 очка и совершивший 9 подборов и 7 передач. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс – 34 очка, 7 подборов и 2 передачи.



Напомним, «Финикс» (25-5) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА, «Лос-Анджелес Лейкерс» (16-16) – на 8-м месте.



В следующем матче «Финикс» примет на домашнем паркете «Оклахома-Сити Тандер», а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».