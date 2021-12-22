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«Финикс» на выезде разгромил «Лейкерс», нанеся им 3-е поражение кряду

«Финикс» на выезде разгромил «Лейкерс», нанеся им 3-е поражение кряду
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 108:90, тем самым «Лейкерс» потерпели третье поражение кряду.

Наибольший вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 24 очка и совершивший 9 подборов и 7 передач. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс – 34 очка, 7 подборов и 2 передачи.

Напомним, «Финикс» (25-5) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА, «Лос-Анджелес Лейкерс» (16-16) – на 8-м месте.

В следующем матче «Финикс» примет на домашнем паркете «Оклахома-Сити Тандер», а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2021, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
90 : 108
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Уэстбрук - 22, Ариза - 12, Энтони - 7, Джонс - 3, Томас - 3, Хортон-Такер - 3, Эллингтон - 3, Джонс - 2, Джордан - 1, Брэдли, Бэйзмор, Дэвис, Монк, Нанн, Ривз, Рондо, Хафф, Ховард
Финикс Санз: Букер - 24, Эйтон - 19, Бриджес - 14, Джонсон - 14, Пол - 11, Макги - 10, Пэйн - 10, Краудер - 3, Шамет - 3, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
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