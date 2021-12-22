Тэйлен Хортон-Такер повторил антирекорд в истории «Лейкерс»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Тэйлен Хортон-Такер в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» повторил антирекорд в истории клуба по количеству незабитых трёхочковых. В этом матче Хортон-Такер выполнил восемь бросков из-за дуги, не реализовав ни один из них.



Всего Хортон-Такер в этой встрече набрал три очка, совершил одну точную передачу и реализовал лишь один двухочковый бросок из 13.



Напомним, встреча завершилась разгромной победой в исполнении «Финикса» со счётом 108:90, тем самым «Лейкерс» потерпели третье поражение кряду.



Наибольший вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 24 очка и совершивший 9 подборов и 7 передач. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс – 34 очка, 7 подборов и 2 передачи.



«Финикс» (25-5) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА, «Лос-Анджелес Лейкерс» (16-16) – на 8-м месте.