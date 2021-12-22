Айзея Томас: то, что «Лейкерс» сейчас делают с Леброном, кричит об отчаянии

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» вынуждены использовать по максимуму игровое время Леброна Джеймса, хотя лидер команды должен играть меньше, чтобы набраться сил перед плей-офф.



«Ключевое слово здесь — возраст, и, знаете ли, то, что сейчас делает Леброн и что «Лейкерс» делают с ним — крики отчаяния. В таком возрасте он должен сбавлять обороты, играть меньше и готовиться к плей-офф. Сейчас Леброн играет больше всего минут с тем телом, за плечами которого огромное количество игрового времени. Это говорит об отчаянии, в котором находятся «Лейкерс», — приводит слова Айзеи Томаса The Sports Rush.



В настоящий момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает седьмое место в Западной конференции НБА. На его счету 16 побед и 16 поражений в матчах регулярного чемпионата.