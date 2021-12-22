Дуэйн Уэйд назвал двух современных игроков, против которых сложнее всего защищаться
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд назвал двух игроков, которым сложнее всего противостоять при защите.
«Ну, во-первых, это Кевин Дюрант. У него отличный рост. К тому же трудно защищаться против парня, у которого столько таланта и который может забить с любой точки на площадке: из-под кольца, с линии штрафных, со средней дистанции, с трёхочковой линии, с хавкорта.
Если бы мне пришлось выбирать другого игрока, я бы выбрал Янниса. Это тоже высокий игрок, который может работать с мячом. У него отличная скорость, при этом он разыгрывающий и такой же большой, как центровой. Так что трудно защищаться против такого сильного и агрессивного парня, — сказал Уэйд на YouTube-канале Wired.
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