40-летний Джо Джонсон вернулся в НБА

7-кратный участник Матча звёзд, форвард-ветеран Джо Джонсон подпишет 10-дневный контракт с «Бостон Селтикс».

40-летний Джонсон в последний раз выступал в НБА в 2018 году, после чего долгое время пребывал в статусе свободного агента. В марте 2019 года Джо начал выступления в лиге Big3, а в сентябре привёл команду к титулу и стал MVP турнира.



За плечами баскетболиста 18 сезонов в НБА. В регулярных чемпионатах он принял участие в 1276 встречах, набирая в среднем 16,0 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 3,9 передачи. В плей-офф на его счету 120 матчей, в которых он набирал 15,2 очка и собирал 4,2 подбора.

Напомним, НБА и профсоюз игроков лиги договорились о введении правила, которое разрешает командам подписывать баскетболистов на замену заразившимся COVID-19.