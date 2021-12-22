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Шакил О'Нил назвал звезду НБА, которую нужно обменять

Шакил О'Нил назвал звезду НБА, которую нужно обменять
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Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил считает, что разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга должны обменять.

«Речь идёт о самопожертвовании. Как у вас может быть команда-чемпион, если один из ваших основных игроков не готов жертвовать собой?

У Кайри есть своё мнение, это нормально. Но если ты в моей команде и не можешь играть в домашних матчах, ты мне не нужен. Если у нас есть шанс на победу, а ты не готов жертвовать собой ради команды, иди в другое место. Убирай свою задницу отсюда», — приводит слова О'Нила Essentially Sports.

Напомним, недавно «Бруклин Нетс» принял решение вернуть в состав 29-летнего баскетболиста, который из-за отказа от вакцинации был отстранён от занятий с командой. При этом перед возвращением Кайри Ирвинг должен будет сдать отрицательный тест пять дней подряд, прежде чем сможет присоединиться к команде. Как только он вернётся, ему придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.

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