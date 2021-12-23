УНИКС проиграл «Барселоне» в овертайме, растеряв преимущество +20 в четвёртой четверти

Завершился матч 17-го тура Евролиги, в котором испанская «Барселона» принимала на своей площадке казанский УНИКС. Счёт встречи — 111:109 в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал форвард испанской команды Никола Миротич — 31 очко.
В первой четверти команды продемонстрировали очень результативную игру, однако ни одному из клубов не удалось оторваться от соперника — 29:28 в пользу УНИКСа. Во втором отрезке матча подопечные Велимира Перасовича совершили большой рывок и на перерыв ушли с преимуществом в 9 очков — 46:37.
После большого перерыва казанский коллектив продолжил увеличивать преимущество и к решающей части матча подошёл с преимуществом в 17 очков. По ходу четвёртой четверти казанский коллектив лидировал +20, однако в концовке хозяева совершили камбэк и перевели игру в овертайм — 94:94.
В овертайме команды поочередно выходили вперёд. В концовке встречи «Барселона» лидировала со счётом 108:106, однако за 14 секунд до конца УНИКС получил право на три броска со штрафной линии. К сожалению для российской команды, Айзея Канаан реализовал только одну попытку, что позволило каталонскому клубу довести матч до победы.
В других матчах дня «Анадолу Эфес» обыграл «Црвену Звезду» со счётом 84:83 (31:21, 12:25, 22:22, 19:15), «Альба» победила «Монако» — 92:84 (23:21, 17:9, 29:26, 23:28).
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