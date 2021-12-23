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«Клипперс» одолели «Сакраменто», «Милуоки» разгромил «Хьюстон»

«Клипперс» одолели «Сакраменто», «Милуоки» разгромил «Хьюстон»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум», где «Милуоки Бакс» принимал «Хьюстон Рокетс». Победу в нём одержал «Милуоки» со счётом 126:106. Большой вклад в успех хозяев внёс форвард Джру Холидэй, оформивший дабл-дабл (24 очка, 10 результативных передач). Лучшей результативностью в составе гостей отметился Кристиан Вуд с дабл-даблом из 20 очков и 11 подборов.

В параллельном матче в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» окончилась игра между «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 108:94. Наиболее результативным игроком «Оклахома-Сити» стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, он оформил трипл-дабл из 27 очков, 12 подборов и 11 передач. Его одноклубник Дариус Базли оформил дабл-дабл (17 очков, 11 подборов). Самым заметным в команде гостей стал серб Никола Йокич с 13 очками.

В другом матче «Сакраменто Кингз» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 89:105 на домашней площадке «Голден Уан-центр» (Сакраменто, США). Самым результативным игроком матча стал Тайрис Халибёртон из «Сакраменто», оформив дабл-дабл из 22 очков и 13 передач. Его одноклубник Чимези Мету также оформил дабл–дабл(11 очков, 10 подборов).

Матч «Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» перенесён из-за вспышки коронавируса в клубе «Чикаго».

НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
108 : 94
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 27, Базли - 17, Дорт - 15, Гидди - 14, Робинсон-Эрл - 14, Фэйворс - 10, Манн - 7, Джером - 2, Уильямс - 2, Дек, Крейчи, Маледон, Мускала, Покушевски, Роби, Уиггинс, Уотсон
Денвер Наггетс: Йокич - 13, Гордон - 12, Риверс - 12, Моррис - 10, Кампаццо - 9, Чанчар - 9, Бартон - 7, Грин - 7, Рид - 7, Хиланд - 5, Грин - 3, Бол, Дозьер, Корнели, Маррей, Ннаджи, Портер, Ховард
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
126 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Холидэй - 24, Миддлтон - 23, Казинс - 18, Нвора - 18, Мэттьюз - 16, Коннотон - 9, Оджелей - 7, Худ - 5, Хилл - 4, Адетокунбо - 2, Smart, Адетокунбо, Аллен, Дивинченцо, Лопес, Мамукелашвили, Портис
Хьюстон Рокетс: Вуд - 20, Гордон - 12, Мартин - 12, Мэтьюз - 10, Шенгюн - 10, Брукс - 9, Кристофер - 9, Нваба - 9, Огастин - 9, Тэйт - 4, Queen - 2, Гаруба, Грин, Никс, Портер, Тайс, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
89 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Халибёртон - 22, Барнс - 18, Хилд - 16, Мету - 11, Томпсон - 11, Харклесс - 4, Холмс - 4, Джонс - 2, Рэмси - 1, Murkey, Багли III, Вудард, Дэвис, Кета, Кинг, Лень, Митчелл, Мудиай, Робинсон, Фокс
Лос-Анджелес Клипперс: Бледсо - 19, Джордж - 17, Ибака - 17, Мэнн - 13, Зубац - 10, Бостон - 8, Коффи - 8, Уинслоу - 5, Батюм - 4, Джонсон - 4, Wright, Джексон, Кеннард, Леонард, Моррис, Престон, Скрабб, Хартенштайн
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