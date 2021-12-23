«Клипперс» одолели «Сакраменто», «Милуоки» разгромил «Хьюстон»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум», где «Милуоки Бакс» принимал «Хьюстон Рокетс». Победу в нём одержал «Милуоки» со счётом 126:106. Большой вклад в успех хозяев внёс форвард Джру Холидэй, оформивший дабл-дабл (24 очка, 10 результативных передач). Лучшей результативностью в составе гостей отметился Кристиан Вуд с дабл-даблом из 20 очков и 11 подборов.



В параллельном матче в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» окончилась игра между «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 108:94. Наиболее результативным игроком «Оклахома-Сити» стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, он оформил трипл-дабл из 27 очков, 12 подборов и 11 передач. Его одноклубник Дариус Базли оформил дабл-дабл (17 очков, 11 подборов). Самым заметным в команде гостей стал серб Никола Йокич с 13 очками.



В другом матче «Сакраменто Кингз» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 89:105 на домашней площадке «Голден Уан-центр» (Сакраменто, США). Самым результативным игроком матча стал Тайрис Халибёртон из «Сакраменто», оформив дабл-дабл из 22 очков и 13 передач. Его одноклубник Чимези Мету также оформил дабл–дабл(11 очков, 10 подборов).



Матч «Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» перенесён из-за вспышки коронавируса в клубе «Чикаго».