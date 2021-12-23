Появилась новая информация по иску Ванессы Брайант против властей в связи с гибелью Коби

Стали известны новые подробности по поводу судебного иска Ванессы Брайант против властей в связи с гибелью своего мужа Коби Брайанта. Как сообщает The Sports Rush, помощник шерифа показал снимки тела Коби с места аварии в баре. Эта новость усилила борьбу жены легендарного баскетболиста за справедливость. Округ Лос-Анджелес урегулировал споры со всеми семьями, погибшими в авиакатастрофе, кроме Ванессы Брайант.
Ванесса также заявила, что получает угрозы в Интернете от людей, желающих разместить изображения с места крушения её погибшего мужа.
Вдова Брайанта подала в суд ещё в прошлом году, утверждая, что она и её семья испытали серьёзное эмоциональное расстройство после того, как узнали, что заместители шерифа округа Лос-Анджелес сделали «ужасные» снимки с места гибели Коби, а затем использовали их в своих целях. По словам Ванессы, страж порядка обещал ей не распространять снимки, однако не сдержал своё слово.
Позже шериф Алекс Вильянуэва признал, что сотрудники его отдела сделали фото и поделились ими в личных переписках. При этом округ заявил, что вдова легендарного баскетболиста испытывает эмоциональное расстройство исключительно из-за потери супруга и дочери, а не из-за опубликованных фотографий.
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