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Фото пропускающего сезон Кавая Леонарда из магазина в Оклахоме стало вирусным в Сети

Фото пропускающего сезон Кавая Леонарда из магазина в Оклахоме стало вирусным в Сети
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В Сети появилось фото форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда из магазина в Оклахоме, которое быстро распространилось по интернету.

Публикация доступна в «твиттере» одного из пользователей.

Напомним, 30-летний баскетболист в июле перенёс операцию по восстановлению после разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф НБА прошлого сезона.

Отметим, что известный баскетбольный аналитик Скип Бэйлесс прежде говорил, что Леонард не вернётся на площадку в нынешнем сезоне.

Ранее пресс-служба НБА опубликовала топ-75 игроков в истории. В списке есть Кавай.

Также разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук резко ответил на вопрос журналиста о том, договаривался ли он в межсезонье с Каваем Леонардом о выступлениях за «Клипперс».

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