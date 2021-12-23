Фото пропускающего сезон Кавая Леонарда из магазина в Оклахоме стало вирусным в Сети

В Сети появилось фото форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда из магазина в Оклахоме, которое быстро распространилось по интернету.

Публикация доступна в «твиттере» одного из пользователей.

Напомним, 30-летний баскетболист в июле перенёс операцию по восстановлению после разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф НБА прошлого сезона.



Отметим, что известный баскетбольный аналитик Скип Бэйлесс прежде говорил, что Леонард не вернётся на площадку в нынешнем сезоне.



Ранее пресс-служба НБА опубликовала топ-75 игроков в истории. В списке есть Кавай.

Также разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук резко ответил на вопрос журналиста о том, договаривался ли он в межсезонье с Каваем Леонардом о выступлениях за «Клипперс».