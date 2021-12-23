Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Робертсон отреагировал на провальный сезон Уэстбрука, превзошедшего его «вечный» рекорд

Робертсон отреагировал на провальный сезон Уэстбрука, превзошедшего его «вечный» рекорд
Комментарии

Бывший американский баскетболист Оскар Робертсон высказался по поводу разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука, который недавно обновил антирекорд НБА по количеству матчей подряд, в которых баскетболист совершал потери.

«Я думаю, есть вещи, которые Расс делает отлично, а есть вещи, которые он делает не очень хорошо. Он разберется с этим. Он хороший спортсмен. Умные спортсмены всегда находят лучший способ достичь цели. Я думаю, что ему есть куда двигаться, честно говоря, ему есть куда двигаться», — приводит слова Робертсона Fadeaway World.

Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру (189) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021