Робертсон отреагировал на провальный сезон Уэстбрука, превзошедшего его «вечный» рекорд

Бывший американский баскетболист Оскар Робертсон высказался по поводу разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука, который недавно обновил антирекорд НБА по количеству матчей подряд, в которых баскетболист совершал потери.

«Я думаю, есть вещи, которые Расс делает отлично, а есть вещи, которые он делает не очень хорошо. Он разберется с этим. Он хороший спортсмен. Умные спортсмены всегда находят лучший способ достичь цели. Я думаю, что ему есть куда двигаться, честно говоря, ему есть куда двигаться», — приводит слова Робертсона Fadeaway World.

Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру (189) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.