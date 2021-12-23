Чемпион НБА: Стефен Карри и «Голден Стэйт» испортили баскетбол, который мне нравился

Баскетболист Иман Шамперт, который выступал вместе с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс, дал комментарий по поводу противостояния с «Голден Стэйт Уорриорз».
«Это были два разных стиля. Мы знали, что кто выиграет больше в этой маленькой войне, которую мы затеяли, тот и будет диктовать стиль баскетбола в следующие годы. Мы понимали, что эти игры значат очень многое. Дети смотрят на эти матчи и решают для себя, нормально ли бросать с хафкорта, или же это хрень.
Как только этот маленький чувак начал делать это, Тайрон Лью смотрел на чертёжную доску и задавался вопросом: «Что мы можем сделать с этим?». Многие продолжают говорить, что баскетбол изменился, что они его разрушили. Но я говорю, что они просто испортили ту версию баскетбола, которая мне нравилась», — приводит слова Шамперта Fadeaway World.
Напомним, «Кливленд» встречался с «ГСВ» в финале НБА на протяжении 4 сезонов подряд. В 3 из них команда Леброна Джеймса проиграла.
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