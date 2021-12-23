«Парма» обыграла «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Красноярский «Енисей» на домашней площадке потерпел поражение от «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 78:61 в пользу пермского клуба.



В первой четверти командам не удалось выявить сильнейшего — десятиминутка прошла в равной борьбе, по итогам которой команды ушли в раздевалку со счётом 16:16. Во втором игровом отрезке чуть сильнее оказались игроки «Пармы», захватившие преимущество в одно очко.



Решающей в матче стала третья четверть, в которой «Парма» совершила рывок в 20 очков — 33:13. Заключительная четверть превратилась в простую формальность, по её итогам красноярскому клубу удалось отыграть лишь четыре очка отставания.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марекс Мейерис, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов. В составе хозяев паркета 15 очков на свой счёт записал Бринтон Лемар.