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«Парма» обыграла «Енисей» в Единой лиге ВТБ

«Парма» обыграла «Енисей» в Единой лиге ВТБ
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Красноярский «Енисей» на домашней площадке потерпел поражение от «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 78:61 в пользу пермского клуба.

В первой четверти командам не удалось выявить сильнейшего — десятиминутка прошла в равной борьбе, по итогам которой команды ушли в раздевалку со счётом 16:16. Во втором игровом отрезке чуть сильнее оказались игроки «Пармы», захватившие преимущество в одно очко.

Решающей в матче стала третья четверть, в которой «Парма» совершила рывок в 20 очков — 33:13. Заключительная четверть превратилась в простую формальность, по её итогам красноярскому клубу удалось отыграть лишь четыре очка отставания.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марекс Мейерис, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов. В составе хозяев паркета 15 очков на свой счёт записал Бринтон Лемар.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
61 : 78
Парма
Пермь, Россия
Енисей: Лемар - 15, Браун - 9, Уиллис - 9, Томпсон - 6, Уэйр - 6, Гудумак - 5, Трушкин - 5, Герасимов - 4, Якушин - 2, Балашов, Митусов, Сонько
Парма: Мейерис - 24, Параховский - 18, Юшкявичюс - 15, Хилл - 8, Жукаускас - 7, Воронов - 3, Платунов - 3, Буланов, Жмако, Куров, Перевалов
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