Вассилис Спанулис определился с работой после завершения карьеры

Легендарный разыгрывающий «Олимпиакоса» и сборной Греции Вассилис Спанулис станет главным тренером специально собранных команд в нескольких квалификационных турнирах молодёжной Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
Напомним, Спанулис объявил о завершении игровой карьеры в июне 2021 года.
В составе сборной Греции Вассилис стал чемпионом Евробаскета-2005, бронзовым призёром Евробаскета-2009, выиграл серебро чемпионата мира — 2006. Кроме того, Спанулис является трёхкратным победителем Евролиги в составе «Панатинаикоса» (2009) и «Олимпиакоса» (2012, 2013), трёхкратным MVP «Финала четырёх» Евролиги (2009, 2012, 2013) и MVP сезона Евролиги-2013, неоднократно включался в сборные сезона и установил множество исторических рекордов в турнире. За выдающиеся заслуги Спанулис был включён в сборную десятилетия Евролиги (2010-2020).
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