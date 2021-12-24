Евролига. ЦСКА уступил «Реалу», у которого вышло всего 5 игроков основы

Московский ЦСКА на выезде уступил мадридскому «Реалу» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой мадридского клуба со счётом 71:65.
«Реал» в первой четверти захватил преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в 10 очков. Во второй 10-минутке ЦСКА удалось полноценно вернуться в игру, не только отыграв отставание, но и выйдя к большому перерыву вперёд на три очка — 40:37.
В третьем игровом отрезке «Реал» вновь оказался сильнее и захватил лидерство в счёте с разницей в одно очко. Решающим в матче стал четвёртый игровой отрезок, в котором «Реал» оказался сильнее со счётом 15:10. Итоговый счёт встречи — 71:65 в пользу «Реала».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Уильямс-Госс, набравший 17 очков. В составе ЦСКА отличился Уилл Клайберн, набравший 16 очков.
Напомним, матч был под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в мадридском клубе. В итоге в матче приняли участие лишь пять игроков основного состава испанского клуба.
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