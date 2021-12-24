Димитрис Итудис объяснил поражение ЦСКА от резервного состава «Реала»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (65:71), у которого не было 6 игроков основы из-за вспышки коронавируса.

«Очевидно, поздравляю «Реал». С таким количеством проблем они дали настоящий бой. И это неписаное правило во всех видах спорта, во всём в жизни: если выходишь бороться, веришь в свою цель… И они это доказали… К сожалению, у нас получился очень плохой старт, мы придали соперникам весь необходимый импульс. Мы сыграли сильнее во второй четверти, перехватили инициативу, но этого оказалось недостаточно. Мы не попадали в цель, теряли мячи, хоть и доминировали на щитах. Что сказать о стратегии? Дело не в стратегии. Дело не в крестиках и ноликах, а в желании», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.