Димитрис Итудис объяснил поражение ЦСКА от резервного состава «Реала»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (65:71), у которого не было 6 игроков основы из-за вспышки коронавируса.
«Очевидно, поздравляю «Реал». С таким количеством проблем они дали настоящий бой. И это неписаное правило во всех видах спорта, во всём в жизни: если выходишь бороться, веришь в свою цель… И они это доказали… К сожалению, у нас получился очень плохой старт, мы придали соперникам весь необходимый импульс. Мы сыграли сильнее во второй четверти, перехватили инициативу, но этого оказалось недостаточно. Мы не попадали в цель, теряли мячи, хоть и доминировали на щитах. Что сказать о стратегии? Дело не в стратегии. Дело не в крестиках и ноликах, а в желании», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
- 24 декабря 2021
-
02:10
-
01:22
-
00:59
-
00:36
- 23 декабря 2021
-
23:48
-
22:45
-
21:54
-
20:30
-
19:56
-
18:53
-
17:43
-
16:16
-
15:38
-
14:31
-
13:58
-
12:51
-
11:47
-
11:39
-
10:45
-
09:26
-
09:24
-
09:18
-
08:40
-
06:30
-
06:07
-
05:26
-
01:27
- 22 декабря 2021
-
23:43
-
22:40
-
21:37
-
20:42
-
19:53
-
18:44
-
17:40
-
16:54