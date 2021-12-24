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23 очка Эмбиида не помогли «Филадельфии» обыграть «Атланту»

23 очка Эмбиида не помогли «Филадельфии» обыграть «Атланту»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Филадельфии (США), в котором на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» принимала «Атланту Хоукс». Победу в нём одержала «Атланта» со счётом 98:96. Значительный вклад в успех гостей внёс Кэм Реддиш – 18 очков. В «Филадельфии» выделился Джозл Эмбиид, на его счету 23 очка.

В параллельном матче в Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» «Индиана Пэйсерс» провела игру с «Хьюстон Рокетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 118:106. Самым результативным игроком у «Индианы» стал Майлз Тёрнер, набравший 32 очка. Лучше всех у «Хьюстона» выступил Кристиан Вуд, у него 22 очка.

Также «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 110:104.

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
96 : 98
Атланта Хоукс
Атланта
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 23, Макси - 17, Харрис - 16, Карри - 12, Бэсси - 8, Тибулл - 8, Коркмаз - 6, Джо - 3, Джонсон - 3, Powell, Грин, Драммонд, Милтон, Ньянг, Рид, Симмонс, Спрингер, Хенри
Атланта Хоукс: Реддиш - 18, Коллинс - 17, Богданович - 15, Мэйс - 14, Оконгву - 13, Дьенг - 12, Райт - 5, Stephenson - 2, Ивунду - 2, Hill, Галлинари, Джонсон, Капела, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Хаертер, Хантер, Хилл, Янг
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
104 : 110
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Орландо Мэджик: Харрис - 22, Энтони - 22, Вагнер - 20, Картер - 17, Скофилд - 8, Океке - 6, Gravett - 5, Лопес - 4, Ford, Gillespie, Айзек, Бамба, Браздейкис, Вагнер, Джонсон, Картер-Уильямс, Мур, Мюлдер, Росс, Саггс, Фрейзер, Фульц, Хэмптон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 31, Харт - 22, Грэм - 20, Саторански - 9, Джонс - 8, Темпл - 8, Мёрфи - 6, Эрнангомес - 3, Хэйс - 2, Кларк - 1, Александер-Уолкер, Альварадо, Валанчюнас, Лозада, Льюис, Маршалл, Уильямсон, Харпер
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
118 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 32, ЛеВерт - 24, Дуарте - 18, Лэмб - 16, Крэйг - 8, Холидэй - 8, Битадзе - 6, Бриссетт - 6, Taylor, Брогдон, Вашингтон, Джексон, Макконнелл, Мартин, Сабонис, Уонамэйкер, Уоррен
Хьюстон Рокетс: Вуд - 22, Грин - 20, Тэйт - 18, Гордон - 15, Огастин - 10, Шенгюн - 10, Брукс - 6, Мэтьюз - 3, Кристофер - 2, Queen, Гаруба, Мартин, Нваба, Никс, Портер, Тайс, Уолл
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