23 очка Эмбиида не помогли «Филадельфии» обыграть «Атланту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Филадельфии (США), в котором на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» принимала «Атланту Хоукс». Победу в нём одержала «Атланта» со счётом 98:96. Значительный вклад в успех гостей внёс Кэм Реддиш – 18 очков. В «Филадельфии» выделился Джозл Эмбиид, на его счету 23 очка.



В параллельном матче в Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» «Индиана Пэйсерс» провела игру с «Хьюстон Рокетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 118:106. Самым результативным игроком у «Индианы» стал Майлз Тёрнер, набравший 32 очка. Лучше всех у «Хьюстона» выступил Кристиан Вуд, у него 22 очка.



Также «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 110:104.