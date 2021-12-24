«Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк», «Даллас» уступил «Милуоки»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» принимал «Вашингтон Уизардс». Победу в нём одержал «Вашингтон» со счётом 124:117. Значительный вклад в успех гостей внёс Спенсер Динвидди – 21 очко. В «Нью-Йорке» выделился Кемба Уокер, на его счету 44 очка.



В параллельном матче в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» провёл игру с «Милуоки Бакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 102:95. Самым результативным игроком у «Милуоки» стал Крис Миддлтон, набравший 26 очков. Лучше всех у «Далласа» выступил Джейлен Брансон, у него 19 очков.



Также «Майами Хит» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 115:112.