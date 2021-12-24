«Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк», «Даллас» уступил «Милуоки»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» принимал «Вашингтон Уизардс». Победу в нём одержал «Вашингтон» со счётом 124:117. Значительный вклад в успех гостей внёс Спенсер Динвидди – 21 очко. В «Нью-Йорке» выделился Кемба Уокер, на его счету 44 очка.
В параллельном матче в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» провёл игру с «Милуоки Бакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 102:95. Самым результативным игроком у «Милуоки» стал Крис Миддлтон, набравший 26 очков. Лучше всех у «Далласа» выступил Джейлен Брансон, у него 19 очков.
Также «Майами Хит» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 115:112.
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2021, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 112
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Хироу - 29, Страс - 26, Лоури - 21, Винсент - 15, Юртсевен - 8, Хаслем - 7, Окпала - 3, Робинсон - 3, Гарретт - 2, Дедмон - 1, Адебайо, Батлер, Мартин, Моррис, Оладипо, Такер, Читэм
Детройт Пистонс: Лайлз - 28, Бей - 23, Джозеф - 21, Джексон - 19, Диалло - 12, Джексон - 4, Гарза - 3, Диалло - 2, Грант, Каннингем, Ли, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит, Стюарт, Хейз
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2021, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
117 : 124
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Йорк Никс: Уокер - 44, Рэндл - 23, Бёркс - 20, Робинсон - 8, Фурнье - 8, Симс - 6, Дотсон - 4, Гибсон - 2, Топпин - 2, Hall, Барретт, Гримс, Куикли, Макбрайд, Муни, Нокс, Ноэль, Роуз, Саманич, Селден, Хаус
Вашингтон Уизардс: Динвидди - 21, Кисперт - 20, Кузма - 18, Холидей - 16, Харрелл - 15, Авдия - 14, Гэффорд - 11, Нето - 5, Дав. Бертанс - 4, Schakel, Бил, Брайант, Гилл, Колдуэлл-Поуп, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2021, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
95 : 102
Милуоки Бакс
Милуоки
Даллас Маверикс: Брансон - 19, Нтиликина - 14, Крисс - 13, Пауэлл - 12, Финни-Смит - 12, Браун - 10, Пинсон - 9, Браун - 3, Найт - 2, Кинг - 1, Jones, Баллок, Браун, Бёрк, Грин, Дончич, Клебер , Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Оморуи, Порзингис, Хардуэй-младший
Милуоки Бакс: Миддлтон - 26, Холидэй - 24, Казинс - 22, Коннотон - 9, Мэттьюз - 7, Аллен - 5, Нвора - 5, Хилл - 4, DeLaurier, Smart, Адетокунбо, Адетокунбо, Дивинченцо, Лопес, Мамукелашвили, Оджелей, Портис, Худ
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