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«Голден Стэйт» победил благодаря 46 очкам Карри, «Лейкерс» уступили с разницей «-28»

«Голден Стэйт» победил благодаря 46 очкам Карри, «Лейкерс» уступили с разницей «-28»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахома-Сити Тандер» на стадионе «Футпринт Центр» (Финикс, США). Игра закончилась победой хозяев со счётом 113:101. В команде «Оклахома-Сити» отличился Девин Букер (30 очков). Самым результативным игроком в «Финиксе» стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер (29 очков).

В другой игре «Юта Джаз» обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» (128:116) на домашней площадке «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити. Решающий вклад в победу «Юты» внес Донован Митчелл с 28 очками, 5 подборами и 7 передачами. Его одноклубник Руди Гобер оформил дабл-дабл (20 очков, 17 подборов). В команде «Миннесоты» выделился Малик Бисли с 33 очками.

Также сегодня состоялся матч между «Денвер Наггетс» и «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) и окончилась победой гостей со счётом 115:107. В матче самым результативным стал серб Никола Йокич из «Хорнетс» с дабл-даблом из 29 очков и 21 подбора.

В напряжённой борьбе «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) выиграл у «Мемфис Гриззлиз» (113:104). 46 очков Стефена Карри из «Уорриорз» помогли одолеть «Гриззлиз». Исход игры решился на двух последних минутах встречи. Самыми результативными игроками «Мемфиса» стали Джа Морант (21 очко) и Джарен Джексон (20).

В ещё одном матче дня «Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромно проиграл «Сан-Антонио Спёрс» (110:138). У «Лейкерс» 36 очков и 9 подборов набрал Леброн Джеймс, в составе «Спёрс» 30 очков на счету Кейта Бэйтс-Диопа.

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2021, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 138
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 36, Уэстбрук - 30, Хортон-Такер - 13, Энтони - 9, Эллингтон - 7, Джордан - 5, Ховард - 4, Джонс - 2, Джонс - 2, Томас - 2, Ариза, Брэдли, Бэйзмор, Дэвис, Монк, Нанн, Ривз, Рондо, Хафф
Сан-Антонио Спёрс: Бэйтс-Диоп - 30, Уайт - 23, Уокер - 21, Джонсон - 16, Ландейл - 13, Макдермотт - 13, Мюррей - 9, Пёлтль - 8, Васселл - 5, Джонс, Кейкок, Коллинс, Ойбанкс, Примо, Уискэмп, Форбс, Янг
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2021, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Букер - 30, Джонсон - 21, Эйтон - 19, Пол - 16, Пэйн - 8, Краудер - 7, Бриджес - 5, Шамет - 3, Макги - 2, Пэйтон - 2, Камински, Надер, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Гидди - 17, Робинсон-Эрл - 11, Дорт - 10, Мускала - 10, Базли - 8, Уильямс - 7, Уиггинс - 5, Манн - 4, Дек, Джером, Крейчи, Маледон, Покушевски, Роби, Уотсон, Фэйворс
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2021, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 115
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Кампаццо - 12, Бартон - 11, Грин - 11, Риверс - 11, Чанчар - 11, Грин - 10, Ннаджи - 6, Моррис - 3, Хиланд - 3, Бол, Гордон, Дозьер, Корнели, Маррей, Портер, Рид, Ховард
Шарлотт Хорнетс: Убре - 23, Розир - 17, Болл - 16, Бриджес - 16, Вашингтон - 13, Макдэниелс - 12, Смит - 9, Хэйворд - 6, Пламли - 3, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Мартин, Ричардс, Тор
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2021, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 104
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 46, Пэйтон II - 22, Бьелица - 9, Грин - 8, Портер - 8, Куминга - 6, Луни - 6, Тоскано-Андерсон - 6, Муди - 2, Даутин, Игуодала, Кьоцца, Ли, Пул, Томпсон, Уайзмен, Уиггинс, Уэзерспун
Мемфис Гриззлиз: Морант - 21, Джексон - 20, Мелтон - 20, Брукс - 13, Бейн - 12, Андерсон - 8, Тиллман - 8, Джонс - 2, Адамс, Альдама, Калвер, Кларк, Кончар, Меррилл, Пон, Тийе, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2021, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
128 : 116
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Митчелл - 28, Гобер - 20, Богданович - 18, Конли - 17, Инглс - 16, Уайтсайд - 12, Гэй - 7, Кларксон - 5, О'Нил - 5, Азубуике, Батлер, Они, Пэскелл, Фиттс, Форрест, Хьюз
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 33, Расселл - 19, Рид - 17, Макдэниелс - 16, Лейман - 13, Ноуэлл - 10, Найт - 8, Беверли, Больмаро, Вандербилт, Маклафлин, Окоги, Принс, Райт, Сильва, Такер, Таунс, Эдвардс
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