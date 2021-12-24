«Голден Стэйт» победил благодаря 46 очкам Карри, «Лейкерс» уступили с разницей «-28»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахома-Сити Тандер» на стадионе «Футпринт Центр» (Финикс, США). Игра закончилась победой хозяев со счётом 113:101. В команде «Оклахома-Сити» отличился Девин Букер (30 очков). Самым результативным игроком в «Финиксе» стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер (29 очков).



В другой игре «Юта Джаз» обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» (128:116) на домашней площадке «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити. Решающий вклад в победу «Юты» внес Донован Митчелл с 28 очками, 5 подборами и 7 передачами. Его одноклубник Руди Гобер оформил дабл-дабл (20 очков, 17 подборов). В команде «Миннесоты» выделился Малик Бисли с 33 очками.



Также сегодня состоялся матч между «Денвер Наггетс» и «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) и окончилась победой гостей со счётом 115:107. В матче самым результативным стал серб Никола Йокич из «Хорнетс» с дабл-даблом из 29 очков и 21 подбора.



В напряжённой борьбе «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) выиграл у «Мемфис Гриззлиз» (113:104). 46 очков Стефена Карри из «Уорриорз» помогли одолеть «Гриззлиз». Исход игры решился на двух последних минутах встречи. Самыми результативными игроками «Мемфиса» стали Джа Морант (21 очко) и Джарен Джексон (20).

В ещё одном матче дня «Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромно проиграл «Сан-Антонио Спёрс» (110:138). У «Лейкерс» 36 очков и 9 подборов набрал Леброн Джеймс, в составе «Спёрс» 30 очков на счету Кейта Бэйтс-Диопа.