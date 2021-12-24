Определён MVP 17-го тура Евролиги

Защитник «Басконии» Уэйд Болдуин стал MVP 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с «Баварией» (86:71) Болдуин записал на свой счёт 30 очков (7/11 двухочковых, 4/7 трёхочковых, 4/4 штрафных) и 6 подборов при рейтинге эффективности 33 балла. Болдуин признаётся самым ценным игроком тура во второй раз за время выступления в Евролиге.

Форвард «Фенербахче» Ачилле Полонара и защитник УНИКСа Лоренцо Браун не стали MVP тура из-за поражений своих команд, хотя показали аналогичную эффективность 33 балла. В пятёрку лучших игроков также вошли разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс (31 балл) и защитник АСВЕЛа Крис Джонс (30 баллов).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.