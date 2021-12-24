Гэри Пэйтон назвал игрока, которого было сложнее закрыть, чем Майкла Джордана

Знаменитый игрок НБА Гэри Пэйтон поделился мыслями об игроке, опекать которого было сложнее, чем легендарного Майкла Джордана. По мнению Пэйтона, таковым является бывший разыгрывающий «Юты Джаз», член Зала славы Джон Стоктон.

«Мне приходилось играть с Джоном Стоктоном почти 13 раз в году, мы могли встречаться с ними шесть раз в регулярном сезоне, а затем провести семь матчей в плей-офф. Он действовал очень правильно: расставлял приоритеты и был вообще великолепен», — сказал Пэйтон в интервью.



Стоктон — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США (1992 и 1996 годов). Всю карьеру провёл, выступая за «Юту».

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.