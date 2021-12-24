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Эксперт назвал игрока НБА, который подойдёт «Лейкерс» лучше Энтони Дэвиса

Эксперт назвал игрока НБА, который подойдёт «Лейкерс» лучше Энтони Дэвиса
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Обозреватель Скип Бэйлесс считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит задуматься о возможном обмене Энтони Дэвиса в «Филадельфию Сиксерс» на Бена Симмонса.

«Бен Симмонс даст команде следующее: он на три года моложе Энтони Дэвиса. У него всё хорошо со здоровьем, в то время, как Дэвис склонен к травмам. Если им нужен игрок, то, думаю, что Бен Симмонс сейчас будет для „Лейкерс“ более ценным, чем Энтони Дэвис. Я не знаю, что случилось с Дэвисом. Он получил свой чемпионский перстень и словно одной ногой уже завершил карьеру. Как будто ему больше не нравится баскетбол. Я не вижу в его игре этой энергии», — приводит слова Скипа Бэйлесса Fadeaway World.

Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку.

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