Дрэймонд Грин отреагировал на срыв перехода Кевина Гарнетта в «Голден Стэйт» 14 лет назад

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на информацию о том, что в 2007 году Кевин Гарнетт был близок к переходу в состав «Уорриорз», перед тем, как «Миннесота» отправила Гарнетта в «Бостон» в обмен на пять игроков. Об этом сказал бывший игрок НБА Мэтт Барнс.



«Кей Джи в «Уорриорз»? Этот город полюбил бы Кей Джи», — написал Дрэймонд Грин в своём «твиттере».



43-летний Гарнетт провёл в НБА 21 сезон. В 2008 году он стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс», а в 2004-м получил звание MVP сезона. Гарнетт — пятый номер драфта-1995. Первую половину карьеры он провёл в «Миннесоте Тимбервулвз», после «Бостона» выступал за «Бруклин», а затем вернулся в «Миннесоту».



Ранее Кевин Гарнетт назвал Майкла Джордана величайшим треш-токером в истории лиги.