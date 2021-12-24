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Дрэймонд Грин отреагировал на срыв перехода Кевина Гарнетта в «Голден Стэйт» 14 лет назад

Дрэймонд Грин отреагировал на срыв перехода Кевина Гарнетта в «Голден Стэйт» 14 лет назад
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на информацию о том, что в 2007 году Кевин Гарнетт был близок к переходу в состав «Уорриорз», перед тем, как «Миннесота» отправила Гарнетта в «Бостон» в обмен на пять игроков. Об этом сказал бывший игрок НБА Мэтт Барнс.

«Кей Джи в «Уорриорз»? Этот город полюбил бы Кей Джи», — написал Дрэймонд Грин в своём «твиттере».

43-летний Гарнетт провёл в НБА 21 сезон. В 2008 году он стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс», а в 2004-м получил звание MVP сезона. Гарнетт — пятый номер драфта-1995. Первую половину карьеры он провёл в «Миннесоте Тимбервулвз», после «Бостона» выступал за «Бруклин», а затем вернулся в «Миннесоту».

Ранее Кевин Гарнетт назвал Майкла Джордана величайшим треш-токером в истории лиги.

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