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«Лейкерс» подпишут двух известных экс-игроков НБА

«Лейкерс» подпишут двух известных экс-игроков НБА
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Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» собирается подписать десятидневные контракты сразу с двумя баскетболистами, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По информации источника, «озёрники» заинтересованы в подписании разыгрывающего Даррена Коллинсона и форварда Стэнли Джонсона.

Коллинсон не выступал в НБА с 2019 года. 33-летний баскетболист пропустил два последних сезона из-за занятий религиозной деятельностью, но сейчас готов возобновить карьеру. Перед стартом нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата НБА Коллинсон уже был в тренировочном лагере «Лейкерс».

Стэнли Джонсон был выбран на драфте НБА в 2015 году под восьмым номером. За шесть сезонов в НБА он отыграл 371 матч за «Детройт», «Нью-Орлеан» и «Торонто», в котором выступал в прошлом сезоне НБА.

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