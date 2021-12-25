Дюрант не поможет «Бруклину» в матче с «Лейкерс» из-за коронавирусного протокола

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не сможет помочь своей команде в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за попадания в коронавирусный протокол, сообщает инсайдер Шамс Чарания в своём «твиттере».
Матч между «Лейкерс» и «Бруклин» состоится 26 декабря.
«Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Лейкерс» занимает шестое место на Западе.
Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. Дюрант стал вторым игроком в истории «Нетс», набравшим не менее 150 очков за 4 матча. По этому показателю он сравнялся с Винсом Картером, которому такое достижение покорилось в 2005 году.
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