У молодого игрока НБА сгорел дом в Нью-Джерси
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В доме разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Тайриза Макси произошёл пожар. Инцидент случился вчера, 24 декабря. Об этом информирует CBS Philly.
Сообщается, что в результате возгорания никто не пострадал. «Филадельфия» в настоящее время находится в тесном контракте с Макси и его семьёй, оказывая им всю необходимую поддержку. О причинах пожара каких-либо сведений пока нет.
Тайриз проводит второй сезон в Национальной баскетбольной ассоциации, набирая 17,0 очка и 4,6 передачи в среднем за матч.
Ранее известный аналитик Бобби Маркс выразил мнение, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» следовало бы обменять разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Филадельфию Сиксерс». В качестве кандидатов для обмена он, помимо прочего, назвал Макси.
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