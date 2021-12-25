У молодого игрока НБА сгорел дом в Нью-Джерси

В доме разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Тайриза Макси произошёл пожар. Инцидент случился вчера, 24 декабря. Об этом информирует CBS Philly.



Сообщается, что в результате возгорания никто не пострадал. «Филадельфия» в настоящее время находится в тесном контракте с Макси и его семьёй, оказывая им всю необходимую поддержку. О причинах пожара каких-либо сведений пока нет.

Тайриз проводит второй сезон в Национальной баскетбольной ассоциации, набирая 17,0 очка и 4,6 передачи в среднем за матч.



Ранее известный аналитик Бобби Маркс выразил мнение, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» следовало бы обменять разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Филадельфию Сиксерс». В качестве кандидатов для обмена он, помимо прочего, назвал Макси.