Чемпион НБА: у «Лейкерс» куча оправданий. Леброну следует говорить о другом

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не должен оправдывать разгромное поражение в матче с «Сан-Антонио Спёрс» попаданием игроков калифорнийского клуба в протоколы НБА по коронавирусу.



«У «Лейкерс» просто куча оправданий. Леброн, ты мой друг, но у всех в лиге одинаковые проблемы, все теряют игроков из-за коронавируса, травм и разных других причин. Наблюдал тут за «Атлантой». Сначала она проиграла «Мэджик», а уже на следующий день отправилась в Филадельфию и обыграла её без своей главной звезды. Все могут сделать что-то похожее.

Если вы проигрываете 28 очков «Сан-Антонио», то у вас проблема. И дело тут не в командной химии. Леброну следует говорить о другом», — сказал Перкинс в эфире First Take.