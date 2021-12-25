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Чемпион НБА: у «Лейкерс» куча оправданий. Леброну следует говорить о другом

Чемпион НБА: у «Лейкерс» куча оправданий. Леброну следует говорить о другом
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не должен оправдывать разгромное поражение в матче с «Сан-Антонио Спёрс» попаданием игроков калифорнийского клуба в протоколы НБА по коронавирусу.

«У «Лейкерс» просто куча оправданий. Леброн, ты мой друг, но у всех в лиге одинаковые проблемы, все теряют игроков из-за коронавируса, травм и разных других причин. Наблюдал тут за «Атлантой». Сначала она проиграла «Мэджик», а уже на следующий день отправилась в Филадельфию и обыграла её без своей главной звезды. Все могут сделать что-то похожее.

Если вы проигрываете 28 очков «Сан-Антонио», то у вас проблема. И дело тут не в командной химии. Леброну следует говорить о другом», — сказал Перкинс в эфире First Take.

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