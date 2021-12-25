Гилберт Аренас рассказал, как Майкл Джордан выбросил чек на $ 10 млн

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Гилберт Аренас рассказал, как легендарный баскетболист Майкл Джордан выбросил чек на $ 10 млн после увольнения с поста президента по баскетбольным операциям «Вашингтон Уизардс».



«Эти ребята не захотели, чтобы он был президентом клуба. Владелец «Уизардс» сказал: «Я выписал Майклу чек на $ 10 млн. Спасибо за услуги». Майкл выбросил этот чек, сказал «Отвали» и уехал с арены», — приводит слова Аренаса Essentially Sports.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.