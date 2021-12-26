«Милуоки» обыграл «Бостон», Адетокунбо оформил дабл-дабл с 36 очками

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча состоялась в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась победой хозяев со счётом 117:113.

В составе победителей самым результативным стал Яннис Адетокунбо, записав в свой актив дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов. Джру Холидэй и Крис Миддлтон набрали по 17 очков.

В составе проигравшей команды самыми результативными стали Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, которые набрали по 25 очков. Роберт Уильямс оформил дабл-дабл из 11 очков и 14 подборов.

Таким образом, «Милуоки» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате. «Бостон», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.