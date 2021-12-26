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«Милуоки» обыграл «Бостон», Адетокунбо оформил дабл-дабл с 36 очками

«Милуоки» обыграл «Бостон», Адетокунбо оформил дабл-дабл с 36 очками
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча состоялась в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась победой хозяев со счётом 117:113.

В составе победителей самым результативным стал Яннис Адетокунбо, записав в свой актив дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов. Джру Холидэй и Крис Миддлтон набрали по 17 очков.

В составе проигравшей команды самыми результативными стали Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, которые набрали по 25 очков. Роберт Уильямс оформил дабл-дабл из 11 очков и 14 подборов.

Таким образом, «Милуоки» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате. «Бостон», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.

НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2021, суббота. 22:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
117 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Миддлтон - 17, Холидэй - 17, Портис - 16, Казинс - 9, Мэттьюз - 9, Хилл - 5, Дивинченцо - 3, Коннотон - 3, Аллен - 2, DeLaurier, Smart, Адетокунбо, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Оджелей, Худ
Бостон Селтикс: Браун - 25, Тейтум - 25, Смарт - 19, Притчард - 16, Уильямс - 11, Паркер - 9, Лэнгфорд - 5, Эрнангомес - 3, Johnson, Джексон, Кантер, Майлз, Несмит, Ричардсон, Томас, Уильямс, Фернанду, Хозер, Хорфорд, Шрёдер
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