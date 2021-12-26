Харден и Миллз стали первой за 28 лет парой одноклубников, набравших 30+ очков в Рождество

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:115.

Игроки «Бруклина» Джеймс Харден и Патрик Миллз набрали на двоих 70 очков – 36 у Хардена и 34 у Миллза. Впервые с 1993 года двум одноклубникам удалось набрать 30+ очков в рождественском матче. 28 лет назад это достижение покорилось Кевину Джонсону и Чарльзу Баркли из «Финикс Санз».

Миллз также реализовал восемь трёхочковых бросков, установив новый рекорд рождественских матчей, а Леброн Джеймс из «Лейкерс» набрал в прошедшей игре 39 очков и вышел на первое место в истории НБА по количеству набранных очков в Рождество, обогнав Коби Брайанта.