«Юта Джаз» обыграла «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА

Закончился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «: «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 120:116.



Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 33 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джейлен Брансон (27 очков).



В следующем матче регулярного чемпионата «Юта» на выезде встретится с «Сан-Антонио Спёрс», а «Даллас» также на выезде сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:115.