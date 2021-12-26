«Юта Джаз» обыграла «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «: «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 120:116.
Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 33 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джейлен Брансон (27 очков).
В следующем матче регулярного чемпионата «Юта» на выезде встретится с «Сан-Антонио Спёрс», а «Даллас» также на выезде сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:115.
НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2021, воскресенье. 06:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
120 : 116
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Митчелл - 33, Богданович - 25, Конли - 22, Кларксон - 12, Гобер - 10, Уайтсайд - 9, Гэй - 4, О'Нил - 3, Инглс - 2, Азубуике, Батлер, Они, Пэскелл, Фиттс, Форрест, Хьюз
Даллас Маверикс: Брансон - 27, Порзингис - 27, Нтиликина - 17, Найт - 10, Браун - 9, Пинсон - 9, Браун - 6, Пауэлл - 5, Крисс - 4, Браун - 2, Jones, Баллок, Бёрк, Грин, Дончич, Кинг, Клебер , Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Оморуи, Финни-Смит, Хардуэй-младший
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