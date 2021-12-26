Джей Ар Смит хочет вернуться в НБА

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит намекнул, что готов вернуться в лигу.
«Я всё ещё хочу играть в баскетбол. Мой номер телефона не изменился», — написал Ар Смит на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что в связи со сложившейся в последнее время ситуацией некоторые клубы заключают краткосрочные контракты с игроками, которые длительное время не имели игровой практики. Это связано с попаданием баскетболистов в протоколы НБА по коронавирусу.
36-летний Джей Ар Смит завершил карьеру игрока в 2020 году после того, как не сумел найти себе новую команду. Сейчас бывший баскетболист проходит обучение в университете Северной Каролины A&T и параллельно представляет это учебное заведение в чемпионате NCAA по гольфу.
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