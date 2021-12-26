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Джей Ар Смит хочет вернуться в НБА

Джей Ар Смит хочет вернуться в НБА
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Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит намекнул, что готов вернуться в лигу.

«Я всё ещё хочу играть в баскетбол. Мой номер телефона не изменился», — написал Ар Смит на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что в связи со сложившейся в последнее время ситуацией некоторые клубы заключают краткосрочные контракты с игроками, которые длительное время не имели игровой практики. Это связано с попаданием баскетболистов в протоколы НБА по коронавирусу.

36-летний Джей Ар Смит завершил карьеру игрока в 2020 году после того, как не сумел найти себе новую команду. Сейчас бывший баскетболист проходит обучение в университете Северной Каролины A&T и параллельно представляет это учебное заведение в чемпионате NCAA по гольфу.

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