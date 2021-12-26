Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков станут новыми ведущими Матча звёзд Единой лиги ВТБ

Популярные Stand-Up комики Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков станут новыми ведущими на Матче всех звёзд — 2022, который пройдёт 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене».
«Рад вам сообщить, что на Матче всех звёзд Единой Лиги ВТБ будет первый казах. Правда, пока — в качестве ведущего. Тем не менее 20 февраля на ВТБ Арене будут лучшие баскетболисты и неплохие ведущие», — отметил Нурлан Сабуров.
«Баскетболим с вами 20 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Матч всех звёзд Единой Лиги ВТБ уже не за горами — успей присоединиться к этому баскетбольному празднику вместе со мной!» — сказал Евгений Чебатков.
Ведущим пяти предыдущих Матчей звёзд был Иван Ургант.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
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