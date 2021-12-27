Число заражённых COVID-19 в «Реале» достигло 10 человек. Двое из них играли против ЦСКА

Баскетболисты мадридского «Реала» Серхио Льюль и Джеффри Тэйлор пополнили список заболевших коронавирусом, сообщает El Espanol. Теперь сразу 10 человек испанского клуба находятся на карантине. Ранее положительные тесты сдали игроки Адам Ханга, Энтони Рэндольф, Гершон Ябуселе, Хуан Нуньес, Венсан Пуарье, Фабьен Козёр, Томас Эртель и главный тренер Пабло Ласо.

Стоит отметить, что Льюль и Тэйлор принимали участие в матче Евролиги с ЦСКА (71:65). Напомним, этот матч уже был под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в мадридском клубе. В итоге в игре приняли участие лишь пять игроков основного состава испанской команды. Ближайшие матчи «Реала» с «Ховентудом» в чемпионате Испании и с «Фенербахче» в Евролиге были перенесены.

В матче с ЦСКА в составе «Реала» дебютировали трое 17-летних воспитанников академии мадридского клуба. Свои первые матчи в Евролиге провели словенский защитник Урбан Клавжар (23 минуты, 10 очков, 2 из 3 трёхочковых), испанец сенегальского происхождения Седик Гаруба (15 минут, 2 очка) и ещё один испанец с африканскими корнями Баба Миллер (2 минуты, 0 очков).