Шакил О'Нил появился на фото с новой подругой и её ребёнком

Легендарный центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил появился на одном фото со своей предполагаемой новой девушкой и её ребёнком. Фото было опубликовано в «инстаграме» девушки, Тиары Рени.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» девушки.

О Тиаре Рени мало что известно. Если верить её профилю в социальных сетях, то она занимается многими вещами, в том числе инвестирует в недвижимость и является специалистом по ипотечному кредитованию.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.