Шакил О'Нил появился на фото с новой подругой и её ребёнком
Поделиться
Легендарный центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил появился на одном фото со своей предполагаемой новой девушкой и её ребёнком. Фото было опубликовано в «инстаграме» девушки, Тиары Рени.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» девушки.
О Тиаре Рени мало что известно. Если верить её профилю в социальных сетях, то она занимается многими вещами, в том числе инвестирует в недвижимость и является специалистом по ипотечному кредитованию.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
Комментарии
- 27 декабря 2021
-
21:43
-
20:31
-
19:26
-
18:26
-
17:34
-
16:14
-
15:36
-
14:24
-
13:19
-
12:51
-
12:16
-
11:32
-
10:22
-
09:08
-
08:30
-
07:27
-
04:38
-
00:11
- 26 декабря 2021
-
23:12
-
22:52
-
21:04
-
20:18
-
19:26
-
18:22
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:32
-
16:37
-
16:28
-
15:42
-
14:40
-
14:01
-
13:06
-
11:07
Партнерский контент