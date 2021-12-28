Джеймс Харден установил новый рекорд НБА

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден набрал 39 очков, 8 подборов и 15 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (124:108).

Харден во второй раз за время выступления в «Бруклине» набрал 35+ очков и 15+ передач за игру, чего ранее не делал ни один баскетболист в истории франшизы. Всего у Хардена 8 таких игр за карьеру, что является рекордом НБА. По итогам матча в Лос-Анджелесе Джеймс покорил отметку 6000 передач за карьеру. Харден стал 10-м игроком в истории НБА с 20 000 очков, 6 000 передач и 5 000 подборов, присоединившись к Коби Брайанту, Леброну Джеймсу, Крису Полу, Расселлу Уэстбруку, Гэри Пэйтону, Клайду Дрекслеру, Оскару Робертсону, Джону Хавличеку и Джерри Уэсту.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Бруклин Нетс».