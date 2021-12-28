Никола Вучевич установил уникальное достижение в НБА

Центровой «Чикаго Буллз» Никола Вучевич в гостевом матче с «Атлантой Хоукс» (130:118) показал уникальную статистику. На его счету 24 очка, 17 подборов, шесть передач, четыре блокшота и четыре успешных трёхочковых. Ни один игрок в истории НБА не имел таких показателей.

Стоит отметить, в этой же игре защитник Демар Дерозан набрал 35 очков и 10 передач, на счету его партнёра Зака Лавина 30 очков и девять передач. Они стали второй парой игроков в истории «Чикаго», которым удалось в одном матче набрать как минимум 30 очков и девять передач. Ранее подобное достижение удавалось лишь легендарному дуэту «Чикаго» Майкл Джордан – Скотти Пиппен 31 марта 1991 года. Для Зака Лавина эта игра стала 66-й в составе команды, когда он набрал 30 и более очков.