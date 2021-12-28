Дюрант, Ирвинг и Олдридж исключены из протокола НБА по коронавирусу

Звёздные игроки «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг и Ламаркус Олдридж вышли из карантина, который отбывали согласно протоколу НБА по профилактике коронавируса. Об этом сообщает Bleacher Report.



Напомним, игрок, попавший под протокол по коронавирусу, выбывает как минимум на 10 дней, но может вернуться раньше, если сдаст два подряд отрицательных теста в течение 24 часов.



Следующий матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» проведёт с клубом «Филадельфия Сиксерс». Встреча состоится 31 декабря в 03:00 по московскому времени. «Нетс» лидируют в Восточной конференции, имея в активе 55 очков. «Филадельфия» с 50 очками на шестом месте. Лидером Западной конференции является «Голден Стэйт Уорриорз» (60 очков).