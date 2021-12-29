«Голден Стэйт» дома проиграли «Денверу». «Оклахома» уступила «Сакраменто»

На стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимали «Оклахому-Сити-Тандер». Хозяева победили со счётом 117:111.

24 очка на счету баскетболиста «Сакраменто» Тайриса Халибёртона. Канадец Шей Гилджес-Александер заработал 33 очка, но даже это не помогло «Оклахоме» победить.

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стэйт Уорриорз» принимали «Денвер Наггетс». Гости одержали победу – 89:86, прервав трёхматчевую победную серию «Уорриорз».

Стефен Карри из «Голден Стэйт» заработал 23 очка и стал первым игроком в истории, забросившим 3000 трёхочковых в НБА. Никола Йокич был самым результативным в составе «Денвера» и набрал 22 очка.