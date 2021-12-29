«Голден Стэйт» дома проиграли «Денверу». «Оклахома» уступила «Сакраменто»
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На стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимали «Оклахому-Сити-Тандер». Хозяева победили со счётом 117:111.
24 очка на счету баскетболиста «Сакраменто» Тайриса Халибёртона. Канадец Шей Гилджес-Александер заработал 33 очка, но даже это не помогло «Оклахоме» победить.
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
117 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сакраменто Кингз: Халибёртон - 24, Хилд - 21, Барнс - 17, Фокс - 12, Дэвис - 11, Багли III - 9, Джонс - 9, Холмс - 9, Мету - 5, Murkey, Вудард, Кета, Кинг, Лень, Митчелл, Мудиай, Рэмси, Томпсон, Харклесс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Дорт - 19, Уиггинс - 14, Мускала - 8, Роби - 8, Уильямс - 7, Маледон - 6, Дек - 5, Уотсон - 5, Sarr - 4, Джером - 2, Edwards, Hopson, Базли, Гидди, Крейчи, Манн, Покушевски, Робинсон-Эрл, Фэйворс
В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стэйт Уорриорз» принимали «Денвер Наггетс». Гости одержали победу – 89:86, прервав трёхматчевую победную серию «Уорриорз».
Стефен Карри из «Голден Стэйт» заработал 23 очка и стал первым игроком в истории, забросившим 3000 трёхочковых в НБА. Никола Йокич был самым результативным в составе «Денвера» и набрал 22 очка.
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
86 : 89
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Уиггинс - 21, Пэйтон II - 11, Тоскано-Андерсон - 10, Куминга - 9, Луни - 6, Бьелица - 5, Игуодала - 1, Грин, Даутин, Кьоцца, Ли, Муди, Портер, Пул, Томпсон, Уайзмен, Уэзерспун
Денвер Наггетс: Йокич - 22, Бартон - 21, Ннаджи - 8, Риверс - 8, Хиланд - 8, Грин - 7, Грин - 6, Кампаццо - 5, Рид - 4, Бол, Гордон, Дозьер, Корнели, Маррей, Моррис, Портер, Ховард, Чанчар
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